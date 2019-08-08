0553 313 94 23

Başkan Yüksel, Kartallılar ile çöp topladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallılar ile sahil boyunca dolaşarak çöp topladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Başkan Yüksel, Kartallılar ile çöp topladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallılar ile sahil boyunca dolaşarak çöp topladı. Yüksel, “7’den 70’e bütün Kartallı komşumuz burada, biraz daha bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Biz de kolları sıvadık bugün” dedi.


Kartal Belediyesi personeli ile Kartallılar, ‘Sahilleri Temizliyoruz’ etkinliği düzenleyerek 7’den 70’e herkesin çevreye duyarlı olması için çöp topladı. Akşam saatinde Atalar sahilinde bir araya gelen Kartallılar ellerine poşet alarak sahil boyu dolaşarak çöp topladılar. Sahilde çöp toplama etkinliğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Eline aldığı çöp poşeti ile sahilde bulunan çöpleri toplayan Yüksel, “7’den 70’e bütün Kartallı komşumuz burada biraz daha bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Biz de kolları sıvadık bugün” şeklinde konuştu.


Vatandaşlarla beraber çöp toplayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “ Bütün Kartallılar ile birlikte doğaya, yeşile sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kartal sahildeyiz. İrili ufaklı bütün atıkları çöpleri toplamaya çaba gösteriyoruz. Komşularımızı vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sahil denince aklımıza hem temizlik ardında da mangal geliyor. Mangal yapanları da uyarıyoruz. Onlara da inşallah yeni dönemde piknik alanları oluşturduktan sonra da mangalın azalması ve düzelmesi için bir çalışmamız olacak. Sahilleri temizliyoruz. 7’den 70’e bütün Kartallı komşumuz burada biraz daha bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Biz de kolları sıvadık bugün” dedi.


Nurten Şentürk, “Keşke kimse pisletmese de biz de toplamak zorunda kalmasak. Bu konuda bilinçsiz. İnşallah yeni nesiller daha bilinçli olacak diye düşünüyorum. Ben de bu yüzden kızımı da aldım, geldim” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon müjdesi
    1. Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon..
    2. Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik..
    3. Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın..
    4. Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    5. Otobüs terminali bayrama hazırlandı
    6. Adana bayrama hazırlanıyor
    7. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
    8. İçli köfteye şekil vermekte..
    9. Kedim neden benden kaçıyor?
    10. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    11. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    12. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    13. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    14. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    15. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    16. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    17. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    18. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    19. Didim’de belediye beton santrali..
    20. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    21. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
    22. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
    23. O kaymakam tayin oldu
    24. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
    25. Başkan Kocaman Ormanya’da
    26. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
    27. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
    28. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
    29. Silah ticareti operasyonunda 3 kişi..
    30. Hugo Rodallega: "Lige kazanarak..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek