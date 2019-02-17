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Başkan Yücel’in seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı

Cumhur İttifakı’nın Antalya’nın Alanya ilçesindeki ortak adayı Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

17 Şubat 2019 Pazar 12:42
Başkan Yücel’in seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı

Cumhur İttifakı’nın Antalya’nın Alanya ilçesindeki ortak adayı Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Görkemli bir tören eşliğinde açılan seçim koordinasyon merkezine yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı.


Cumhur İttifakı kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Alanya’daki ittifak adayı MHP’li Adem Murat Yücel’in 31 Mart yerel seçimleri için kullanacağı Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde bulunan seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı. Açılışa MHP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Özgür Bayraktar, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, oda ile dernek başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.


Açılışta konuşan MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy “Bu ittifak görüşmeleri sürerken hem MHP’nin yetkilileri hem de AK Parti’nin yetkilileri asla ve kat’a senlik ve benlik meselelerine takılmamıştır. Bir bakınız, Dışişleri Bakanımız Alanyalıdır ancak Alanya bizde olsun dememiştir. AK Parti İl Başkanımız Korkutelilidir, Korkuteli bende olsun dememiştir. MHP İl Başkanı Gazipaşalıdır. Gazipaşa bizde olsun dememiştir. O sebeple 2014 seçimlerinin mutabakatı ele alındığında bu birliktelikte hep beraber, omuz omuza yol yürüyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve kuşkusu olmasın. Alanya’da Adem Murat Yücel bizim için ne anlam ifade ediyorsa, Gazipaşa’da Adil Çelik aynı anlamı ifade ediyor. Alanya’nın hizmetkarı, Alanya’nın gülen yüzü Adem Murat Yücel ile yeniden Alanya’yı taçlandıracağız ve bu kadim şehirde, Selçuklu’nun başkentinde yeniden üç hilalin mührünü vuracağız” ifadelerini kullandı.


Yağmura rağmen alanı dolduran davetlilere seslenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise 31 Mart’ta Alanya Belediyesini MHP’nin hizmet belediyeciliği ile Ak Parti’nin gönül belediyeciliği anlayışını birleştirerek yöneteceklerini söyledi.


“Alanyamıza şanlı tarihine layık olduğu şekilde hizmet ediyoruz”


Yücel, “Bizleri, Cumhur İttifakı Adaylığına layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Allah’ın izniyle ve sizlerden aldığımız destekle mahcup etmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, Güçlü bir Antalya, Güçlü bir Alanya için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kazanacağız. ‘Bir Dünya Kenti Alanya’ hayaliyle çıktığımız bu yolda hep birlikte, omuz omuza, gönül gönüle, el ele yürüyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışacağız. İnşallah kazanan biz olacağız. Biz kazandıkça Alanyamız kazanacak. 5 yıl önce görevi devraldığımız ilk günkü heyecanla, aynı coşkuyla, aynı çalışma azmiyle karşınızdayım. İlk günkü aşkla Alanya’ya hizmet etmeye devam ediyoruz. 15 yıllık belediye başkanlığım döneminde hiç ‘Yoruldum, olmaz, yapamam’ demedim. Önce Allah’a, sonra Alanyamıza ve sizlere duyduğum güvenle, hizmet aşkıyla hep çalıştık, yapılamaz denilenleri yaptık, hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Sizlerden emanet aldığımız Selçuklu’nun başkenti, Osmanlı’nın liman kenti Alanyamıza şanlı tarihine layık olduğu şekilde hizmet ediyoruz. Alanya’yı hep daha ileriye götürecek eserler üretmenin gayreti içinde olduk. Alanya’yı geriye değil hep ileriye götürdük. Alanya bizlerle altın çağını yaşıyor. Gece gündüz demeden Alanya için çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:42
  1. doğa

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