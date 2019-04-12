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Başkan Yücel Yılmaz’dan Ayvalıklı ziraatçılara tam destek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen 2.

12 Nisan 2019 Cuma 14:46
Başkan Yücel Yılmaz’dan Ayvalıklı ziraatçılara tam destek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen 2. Doğa Festivaline katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, festivale destek veren kurumlardan biri olan Ziraat Odası’nı ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın beraberinde AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve Burhaniye eski Belediye Başkanı Nejdet Uysal ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette; Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ile Meclis Başkanı Ersan Adli, Yücel Yılmaz’ın yanı sıra oda ve meclis yönetimi tam kadro hazır bulundu.


Ayvalık Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete, ilçedeki çiftçi ve zeytincilerin yaşadığı sorunları dinleyen Başkan Yılmaz, oda yönetimi ile bir süre sohbet etti.


Oda Başkanı Murat Baysal’ın günün anısına Yücel Yılmaz’a zeytin ürünlerinden oluşan bir hediye sepetini armağan etmesinin ardından, Ayvalıklıların ‘Zeytin arası’ olarak isimlendirdiği eski Altınova Yolu’na geçildi.


İlçedeki müstahsillere ait zeytin tarlalarına giden yola Ayvalıklı çiftçilerin en çok kullandıkları çevresindeki derelerin ıslahı ve ıslah edilen bölümlerinde de bakım-onarımlarının yapılmasıyla ilgili talepleri yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, en kısa sürede bu bölgede çiftçilerin istekleri doğrultusunda çalışma başlatacaklarının müjdesini verdi.


Eski Altınova Yolu’nun en kısa zamanda Ayvalıklı çiftçilere layık bir hale getirileceğinin sözünü veren Başkan Yılmaz, bunların yanı sıra da Ayvalık Ziraat Odası tarafından çiftçilerin ortak kullanımına sunulan tarım alet ve makinelerin de güçlendirilmesinin yanı sıra Odanın araç parkına yeni makinelerin temin edileceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:46
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