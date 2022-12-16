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Medya Başkan Yücel Yılmaz’dan Akit’e ziyaret
Medya

Başkan Yücel Yılmaz’dan Akit’e ziyaret

Akit Medya Grubu, dün Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli bir misafirini ağırladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 09:50:00 -
Başkan Yücel Yılmaz’dan Akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ

AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden biri olan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Akit Medya Grubumuza bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunulurken başkan Yılmaz, son dönemde Balıkesir’e kazandırdıkları ve devam eden projeler hakkında önemli gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, ziyarette milli ve manevi medyanın gür sesi Akit Medya Grubu ailesine teşekkürlerini sundu. Karahasanoğlu da, Yılmaz’a çalışmalarında başarılar diledi.

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