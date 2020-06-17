Başkan Yüce: “Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi Türkiye’de model olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Alancuma’da hayata geçirilecek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

500 dönümlük alan üzerinde etaplar halinde hayat bulacak çalışmaya ilişkin projeyi hazırlayıp, kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi ile tarımsal kalkınmaya büyük bir eserle katkı sunacaklarını söyleyerek, projenin Türkiye’de model olacağını ifade etti.

Profesyonel tarıma geçiş

Başkan Ekrem Yüce, “Erenler Alancuma’da 500 dönümlük alanda inşa edeceğimiz Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezimizde çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 100 dekarlık alanda da kenevir ekimimizi gerçekleştirdik. Etaplar halinde hayata geçireceğimiz proje bölgenin en kapsamlı tarım projesi olmasının yanı sıra eğitici bir misyonu da üstlenecek. Sakarya’da tarım profesyonel bir hale dönüşmesinin yanı sıra gençler tarıma özenecek ve projenin içerisinde seyir terasları, sanal gözlüklerle hayvan bakışları, tarımın tarihi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanı yer alacak” dedi.

Tarımsal kalkınmaya dev hamle

Başkan Ekrem Yüce, “Ekiplerimiz bölgede dolgu ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal kalkınma hamlemizin en önemli sacayaklarından biri olan Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’mizde ayrıca tarım ve bioçeşitlilik müzesi, sera, botanik bahçe, açık hava tiyatrosu, uygulamalı eğitim veren bir labirent, tıbbı ve aromatik bitkiler bahçesi, at haraları ile manej ve özel köpek eğitim alanı yer alacak. Şehrimize tarım alanında farklılık katacağını düşündüğümüz proje ile çiftçilerimize profesyonel anlamda yardımcı olacağız hem de genç neslin tarımla buluşmasına aracı olacağız” diye konuştu.