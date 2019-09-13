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Başkan Yüce: “Muharrem paylaşmanın ve bereketin arttığı zamanlardır”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.

13 Eylül 2019 Cuma 15:16
Başkan Yüce: “Muharrem paylaşmanın ve bereketin arttığı zamanlardır”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.


Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kurulan platformda vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Ekrem Yüce’ye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile SESOB Başkanı Hasan Alişan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatioplu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer eşlik etti. Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını dileyen Başkan Ekrem Yüce, paylaşmanın ve bereketin arttığı Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.


Başkan Ekrem Yüce, “Tüm hemşehrilerimizin mübarek Muharrem ayını gönülden kutluyorum. Paylaşmanın ve bereketin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bu ayda tüm dünyada barışın, huzurun ve sevginin hakim olmasını Rabb’imden niyaz ediyor, tuttuğumuz Muharrem oruçlarının kabul olmasını diliyorum. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah milletimizi ve memleketimizi korusun” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:16
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