Başkan Yılmaz’dan her anneye çiçek

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, ’Anneler Günü’ için hazırlattığı 100 bin adet kadife çiçeği ilçenin dört bir yanında sahiplerine ulaştırıldı.

Belediye serasında özenle yetiştirilen çiçekler, Covid-19 riskine karşı ilaçlandıktan sonra Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki Toroslar Kültür Sanat Kaldırımında ve semt pazarlarında vatandaşlara hediye edildi. Belediye ekipleri daha sonra evlerinde yalnız yaşayan annelere de çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

"Annelerimiz en kıymetli varlıklarımız"

Korona virüs salgını nedeniyle ’Anneler Günü’ için bir etkinlik düzenleyemediklerini belirten Yılmaz, belediye serasında yetiştirdikleri 100 bin kadife çiçeğini annelere armağan ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Salgın nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde annelerimizle bir arada olamasak da kalplerimiz bir. Belediye seramızda özenle yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi ilçemizdeki vatandaşlarımıza ulaştırdık. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz bizim için sadece bir gün değil, yaşamımız boyunca en değerli varlıklarımızdır. Başlarımızın tacı annelerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Vatan uğruna evlatlarını şehit veren annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin ’Anneler Günü’nü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.