Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını inceledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çavuşlu ve Çelebili mahallelerinde devam eden yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi.

Başkan Yılmaz, ilçe genelinde aralıksız devam eden yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Çavuşlu ve Çelebili mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Yılmaz, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı teknik ekipten bilgiler aldı. Doruklu Mahallesinde devam eden sathi kaplama çalışmasını da inceleyen Yılmaz, belediye personeliyle de sohbet edip işlerinde kolaylıklar diledi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Yılmaz, “Kış ayları gelmeden yol çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda mağduriyet yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız işin kaliteli ve uzun ömürlü olması bizim için önemli. İlçemizin daha modern ve kullanışlı yollara sahip olması amacıyla fizibilite çalışmaları yapmaya da devam ediyoruz” dedi.