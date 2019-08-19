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Başkan Yıldırım: "Hakkımız olanın alınması noktasında her türlü eyleme hazırız"

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 5.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
Başkan Yıldırım: "Hakkımız olanın alınması noktasında her türlü eyleme hazırız"

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 5. dönem toplu sözleşme süreci görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin sunduğu teklife tepki göstererek, "Yapılacak olan zam ekonomiye yük değil, can getirecektir. Hakkımız olanın alınması noktasında her türlü eyleme hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.


5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyetinin sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Sağlık çalışanları yıllardır mağdur edilmekte, üvey evlat muamelesi görmektedir" dedi.


Yıldırım, teklifi eleştirerek, "Bizler sağlık çalışanlarının temsilcisi olarak artık sağlık çalışanlarının yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz’da ülkemizin, devletimizin bekası için canını siper eden işçinin, emeklinin, memurun, gecesi gündüzü olmadan dört bir yana koşan sağlık çalışanlarının yani bizlerin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Yapılacak olan zam ekonomiye yük değil, can getirecektir. Sağlık çalışanlarımızın insan onuruna yaraşır şekilde yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.


Yıldırım, "Memur-Sen konfederasyonumuzun sunulan bu komik zam teklifleri karşısında gerekeni yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Hakkımız olanın alınması noktasında her türlü eyleme hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Hükümet yetkililerince talep ettiğimiz zam oranlarıyla bağdaşır yeni ve kalıcı teklifin bir an evvel bildirilmesini isteriz. Merhum Mehmet Akif İnan’ın dediği gibi; ’Her eylem yeniden diriltir beni. Nehirler düşlerim göl kenarında’ diyor ve kimsenin bizden sessiz sedasız sendikacılık yapmamız beklentisinde olmamasını söylüyoruz" şeklinde konuştu.


Özgür Yıldırım, şöyle devam etti:


"Hükümetimizin daha yaşatılabilir bir ücret politikası ve yaşanılabilir sosyal haklarımız boyutunda elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Bizim önceliğimiz samimiyet, bizim önceliğimiz doğruluk ve ülke gerçekleri. Faizlerin, Dolar ve Euro’nun düştüğü bu dönemde yetkililer tarafından ekonominin iyiye gittiği söylenmektedir. Ekonomimiz iyiye gidiyorsa memurlarımızın maaşları neden kötüye gitmektedir? Teklif edilen oranların gerçeği yansıtmadığı bir kez daha yineliyor, daha adil daha gerçekçi bir oranın verilmesini istiyoruz. Maaşlardan kesilen gelir vergisi oranlarının artması ile birlikte 2019 yılında verilen zamların bir anlamı kalmamış, ücretler iyice düşmüştür. Memurun ek iş yapma hakkı yoktur."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
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