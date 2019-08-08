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Başkan Yerli vatandaşları uyardı

Aksaray Kasaplar Odası Başkanı Kani Yerli, kurbanda et çektirme işleminin kasap ve marketlerde yaptırılması çağrısında bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:48
Başkan Yerli vatandaşları uyardı

Aksaray Kasaplar Odası Başkanı Kani Yerli, kurbanda et çektirme işleminin kasap ve marketlerde yaptırılması çağrısında bulundu.


Aksaray Kasaplar Odası Başkanı Kani Yerli, Kurban Bayramı’nda vatandaşın et çektirme telaşına düştüğünü belirterek, vatandaşları sağlıklı yerlerde et çektirmeleri konusunda uyardı. Her köşede bir et çekme makinesi ile işin ehli olmayan insanlar tarafından açık ve hijyenik olmayan ortamlarda et çekimi yapıldığına dikkat çeken Başkan Yerli, “Dışarıda açık havada, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda et çekimi yapılıyor. Vatandaşlarımız da bu tür yerlerde etlerini çektirmek istiyor. Ancak bu yerler kesinlikle sağlıklı değil. Hiçbir şekilde hijyen kuralına uygun değil. Et öyle bir şeydir ki, çok çabuk mikrop kapar ve bakteri üretir. Vatandaşlarımız et çektirme işlerini kasaplarda veya marketlerdeki şarküteri bölümünde yaptırsın” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:48
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