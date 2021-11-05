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Siyaset Başkan Yazıcı'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki
Siyaset

Başkan Yazıcı'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir vatandaşa küfür etmesine sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, bir vatandaş olarak utanç duyduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 20:26:00 -
Başkan Yazıcı'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı vatandaşın yanına gelerek bu kişiye küfür etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şehit yakını olduğu iddia edilen vatandaşa küfür eden Lütfü Türkkan’a sosyal medya hesabından tepki göstererek,

“Bildiğim tüm kelimeler ne yazık ki hafif kalıyor. Bir vatandaş olarak utanç duydum” dedi.

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