Başkan Yazıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından saldırıya uğramıştı.

"Ağırbaşlı bir hak araması var"

Saldırıya uğramasının ardından Yazıcı, "Maalesef, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; “provokasyon yaptığım”, “muhatabı olmadığım”, “1,5 sene sonra olmayacağım” vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş.” “Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim?" ifadelerini kullanmıştı.

"10 metro hattında gürül gürül çalışan yönetimi kıskanıyorlar"

Tüm bu yaşananlardan sonra Habertürk'te katıldığı canlı yayında konuyu tekrar gündeme taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tuzla Belediye Başkanı açılışta 22 dakika konuştu, ben 23 dakika konuştum. Çıkarsınız makul bir konuşmayla teşekkür edersiniz. İğneleyici laflar vesaire." dedi.

İmamoğlu, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılışında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "250 bin metreküplük tesisi sayın Erdoğan açtı diyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yılına 25 yılı eşdeğer tutuyorlar. Yapamadıkları, durdukları, 10 metro hattında gürül gürül çalışan yönetimi kıskanıyorlar, yetinmiyorlar kendi 25 yılı ile yarıştırıyorlar" ifadelerini de kullandı.

"Tuzla’da bir ayıba imza attınız"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından, İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yazıcı, "Sayın İmamoğlu, 25 Ekim’de Tuzla’da bir ayıba imza attınız. O günden sonra; yalan ve iftiralarınızla bu ayıbınızı devam ettiriyorsunuz." dedi.

Yazıcı'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

"Sayın Ekrem İmamoğlu, 25 Ekim’de Tuzla’da bir ayıba imza attınız. O günden sonra; yalan ve iftiralarınızla bu ayıbınızı devam ettiriyorsunuz.

Sayın İmamoğlu, bugün Haber Türk’te katıldığınız programda konuyla ilgili yalanlarınızı tekrarladınız. Cevap hakkı için bağlanmak istedim. Ancak format izin vermediği için bağlanamadım.

Sayın İmamoğlu, öncelikle belirtmeliyim: yalan beyanlarınız, iftira ve yakıştırmalarınızın İleri Psikolojik Arıtma’ya (!) :) ihtiyacı var.

Sayın İmamoğlu, Programda sadece Tuzla’da yaşanan olayla ilgili dört dörtlük 8 yalan söylediniz. Belki tatil size yakışabilir ama bu kadar yalan size bile yakışmıyor.

Sayın İmamoğlu, aynı yönde daha önceki beyanlarınız üzerine bir video açıklama hazırlamıştım. “Konuyu uzatmaya değmez” diyerek yayınlamamıştım.

Sayın İmamoğlu, ilizyon yapmaya çalışıyorsunuz. Onu da elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Akıl ve vicdanınızı açık konuma getirip videoyu izleyin. Akıl ve anlayış sağlığı dilerim."