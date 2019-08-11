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Başkan Yavaş’tan Başkentlilere ulaşım müjdesi

Başkentlilerin uzun süredir beklediği müjde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:55
Başkan Yavaş’tan Başkentlilere ulaşım müjdesi

Başkentlilerin uzun süredir beklediği müjde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Başkent’in AŞTİ’den uzak noktalarında şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak karara imza atan Yavaş, Ankaralılara verdiği sözü tuttu. UKOME kararını imzalayan Yavaş, vatandaşların şehrin 4 noktasında bulunan indirme ve bindirme noktalarını kullanabileceğini söyledi.


Başkentlilerin gerek sosyal medya üzerinden gerekse 153 ALO Mavi Masa’ya yaptıkları yoğun başvurular üzerine talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 ana bulvar üzerinde gidiş dönüş olmak üzere toplam 8 noktada şehirler arası yolcu indirme ve bindirme noktasının Kurban Bayramı öncesi hizmete girmesini sağladı. AŞTİ’den uzak noktalarda oturan vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla imzalanan UKOME kararıylabirlikte şehirler arası yolculuk yapan yolcular AŞTİ’ye gitmek zorunda kalmadan belirlenen noktalarda indi-bindi yapabilecek.



Kapalı alanlar bayram sonrası inşa edilecek


Kurban Bayramı sonrası şehirler arası yolcuların AŞTİ’ye gitmeden yol üzerinden inip binebilecekleri noktalarda kapalı alanlar inşa edilecek. İçinde büfe, tuvalet ve oturma banklarının da yer alacağı noktalar şu şekilde:


"Anadolu Bulvarı üzerinde: Gimat istikametinde 283. cadde ile 286. sokak arasındaki kısımda, Çevre Yolu istikametinde 286. sokak ile yaya üst geçidi arasındaki bölümde.


Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde: İstanbul istikameti metro istasyonu hizasında üst geçit öncesi, şehir merkezi istikametinde 2652. cadde kesişimi sonrası.


Dumlupınar Bulvarı üzerinde: Şehir merkezi istikametinde giriş kapısı sonrası (Başkent Üniversitesi giriş yolu karşısı), Eskişehir istikameti Çağlayan Askeri Tesisleri sonrası.


Mevlana Bulvarı üzerinde: Konya istikameti şehir giriş kapısı öncesi, şehir merkezi istikameti Kepekli Kavşağı yan servis yolunda".


Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler bu noktalarda bekleme yapmadan yolcu indirme ve bindirme yapabilecek.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:55
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