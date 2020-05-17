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Başkan Yalçın, İbrahim Gökçek’in Talas’a defnedilmesi konusuna açıklık getirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in Talas’a defnedilmesi konusuna açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:07:54 -
Başkan Yalçın, İbrahim Gökçek’in Talas’a defnedilmesi konusuna açıklık getirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in Talas’a defnedilmesi konusuna açıklık getirdi.


Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ’Başkan Beyaz Masa’da’ uygulamasında sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın şöyle konuştu: "Devletimiz güçlüdür ve her müşkülün altından kalkar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buraya defnedilen şahsın kendisi Talaslı. Annesi de babası da Talas’ın yerlisi. Talas’ta doğup büyümüş. Cenazesi devletin güvenlik güçleriyle ve araçlarıyla İstanbul’dan Talas’a getirilmiş. Belediyeler, beldesinde yaşayanlara veya nüfus kaydı bulunanlara mezar hizmeti vermekle yükümlüdür. Bunun dışında bilgi kirliliği olarak ortalarda dolaşan ‘Başka yerliydi, filan yere gidecekti ama Talas’ta kabul edildi. Hatta belediye başkanı bunu Talas’a getirdi’ gibi sözlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Van’da görev yaparken teröristlerle 2 yıl birebir, dişe diş mücadele etmiş birisiyim. Bu laf bana ağır gelir, bu laf kul hakkıdır. Ramazan günü bu laf hiç yerini bulmayan laftır. Provokasyon oluşturup milleti sokağa dökmek isteyenler devletin ilgili birimlerinin takibindedir. Bizim kargaşaya ayıracak zamanımız yoktur. Devlet, kanunlarla herkesin görev ve yetkisini belirlemiştir. Biz de ona göre iş ve işlem yaparız."

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