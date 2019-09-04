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Başkan Ünverdi’ye dericilerden ziyaret

Gaziantepli deri imalatçıları ve saraciyeciler sektörü, güncel durumu ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:19
Başkan Ünverdi’ye dericilerden ziyaret

Gaziantepli deri imalatçıları ve saraciyeciler sektörü, güncel durumu ve önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti.


Ziyarette, deri imalatının Gaziantep için tarihi bir yönü ve önemi olduğunu belirten Adnan Ünverdi, “Bu meslek şehrimize babalarımızdan, dedelerimizden kalma çok değerli bir miras. Bizler de sektörü daha da geliştirmek, niteliğini artırmak ve iş hacmini büyütmek zorundayız. Bu amaçla sektörün gelişmesine ve güçlenmesine yönelik teşvik ve destekler konusunda ilerleyen süreçte üreticiler ile bir araya gelerek onları bilgilendirip, destek olmaya devam edeceğiz. Üreticilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmesi için elimizden geleni yapmaya da hazırız” dedi.


Ev sahipliğinden dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye teşekkür eden sektör temsilcileri de elliye yakın deri ve saraciyecinin Gaziantep’te faaliyet gösterdiğini ifade ederek, Gaziantepli üreticilerin Türkiye pazarında çok önemli bir yere sahip olduğunu, Türkiye’nin deri kemer ihtiyacının yüzde 90’ının, yemenide kullanılan derinin ise tamamının Gaziantep’te üretildiğini ve yurtdışına ihracatının da olduğunu söylediler. Deri imalatçıları ayrıca sektörü daha da geliştirmek adına daha büyük ölçekte üretim ve ihracat yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:19
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