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Yerel

Başkan Ünüvar, yağıştan zarar gören bölgeleri inceledi

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Gezende ve Köseçobanlı mahallelerinde etkili olan sağanak yağıştan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:34:40 -
Başkan Ünüvar, yağıştan zarar gören bölgeleri inceledi

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Gezende ve Köseçobanlı mahallelerinde etkili olan sağanak yağıştan zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.


Ünüvar, burada yaptığı açıklamada, Gezende ve Köseçobanlı mahallelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki tarım arazileri ve yolların zarar gördüğünü belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle gerekli incelemeleri yaptık. Hasar gören yolların bakım, onarımı için çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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