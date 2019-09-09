Başkan Tütüncü’den Emre ve Ege’ye sürpriz ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, okullarında ziyaret etme sözü verdiği DMD hastası Emre Umut Gönültaş (15) ve Ege Ütük’e (10), 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk günü sürpriz yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Başkanım bizi okulumuzda ziyaret eder misin” diyen DMD Hastası Emre Umut Gönültaş (15) ve Ege Ütük’ü (10), okullarında ziyaret etti. Başkan Tütüncü, Dünya DMD Kas Hastalıkları Farkındalık günü nedeniyle, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılmış ve burada Emre Umut Gönültaş ve Ege Ütük, tarafından eğitim gördükleri okullarına davet edilmişti.

Mustafa Asım Cula Ortaokulu 8F sınıfı öğrencisi Emre Umut Gönültaş’ı sınıfında ziyaret eden Tütüncü, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu. Tütüncü daha sonra da , Konuksever İlkokulu 4G sınıfı öğrencisi Ege Ütük’ün okuluna gitti. 10 yaşındaki Ege Ütük, sınıf kapısından içeri girerek, kendisine sürpriz yapan Tütüncü’yü karşısında görünce çok şaşırdı.

"Önceliğimiz çocuklarımız"

Burada öğrencilere ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulunan Tütüncü, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Her fırsatta onlarla beraber olmak en önemli önceliğimiz. Emre ve Ege, geçtiğimiz gün beni okullarına davet ettiler. Bizde söz vermiştik. Önceliğimiz çocuklarımız olduğu için 2019-2020 eğitim yılının ilk gününde sözümüzü tutalım istedik ve okullarında ziyaret ettik. Onların çok mutlu olduğunu görmek bizi daha da mutlu etti" dedi.