Başkan Tuna, Mersin’deki Romanlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HamitTuna, Roman vatandaşlara yönelik en fazla projeyi hayata geçiren belediye olduklarınadikkat çekerek, "Roman vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. İnşallah bundansonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tuna, Mersin Romanlar Sosyal ve Kültür Dayanışma Derneğince Akdeniz ilçesine bağlıTurgutreis Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda konuşan DernekBaşkanı İsmail Nurbel, "Hamit Tuna denince akla doğruluk, dürüstlük ve çalışkan birbelediye başkanı gelir. Tarsus’tan Anamur’a, Toroslar’dan Akdeniz’e 7’den 70’e herkesHamit Tuna başkanımızın ismini bilir. Hamit Tuna,gönlümüzde ve kalbimizdedir. Cumhurİttifakına destek veriyoruz" diye konuştu.

Roman vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtenAK PartiMersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da huzurlu bir Mersin için 31 Mart’ta Cumhurİttifakına destek istedi.

"Biz balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretiyoruz”

Romanların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşıladığı programda konuşan Hamit Tuna,“’Romanlarımıza balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreteceğiz’ demiştik. Oluşturduğumuzhasır örme üretim atölyesi ile hem meslek öğreniyorlar hem de ürettiklerini ihraçediyorlar” ifadelerini kullandı.

"İstihdam projelerimiz devam edecek”

Roman vatandaşlara yönelik en fazla projeyi hayata geçiren belediye olduklarına dikkatçeken Tuna, “Roman vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. İnşallah bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Alsancak ve Turgutreis mahallelerimizde yaşayan

Roman vatandaşlarımız için AB projesi yaptık. 2005 yılında ilk AB projesini şehre getirenve en önde olan belediyeyiz. Bugüne kadar 13 AB projesini hayata geçirdik. AlsancakMahallesi’nde Roman vatandaşlarımız için ‘Hasır Örme Üretim Atölyesini’ kurduk. Kadınve erkek olmak üzere 70 vatandaşımız iş sahibi oldu. Özellikle Roman çocuklarımızın okulöncesi eğitim noktasında biraz geride kaldıklarını gördük. ‘Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe”projesini gerçekleştirdik. Toroslar bölgesinde çok fazla dere yatakları var. Bu kamışlarözellikle çiftçilerimizin de kurutmaya çalıştığı bir ürün. Ama bunu faydalı hale getirmekamacıyla Romanlarımız dere kenarlarından bu kamış ve kargıları topluyor, Hasır ÖrmeÜretim Atölyemizde kesiyor, temizliyor ve örme işlemini gerçekleştiriyorlar. Hasır şeklinegetirilen bu ürünleri bir firma aracıyla ihraç ediyorlar. Biz de böyle üretime dayalı birsistemi kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Romanlarla en çok proje yapan belediye olduk"

’Balık veren değil, balık tutmayı öğreten’ anlayışı ile Türkiye’de rol model olan böyle birçalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Tuna, şöyle devam etti; "Bu projemiz aynızamanda Avrupa Roman Federasyonu’nda da rol model seçildi. Bu atölyenin kapsamaalanını genişlettik. Burası kuluçkalıktı. Daha çok insanımıza istihdam oluşturmak amacıyladeğer katacağız. 70 insanımız inşallah 150 olacak. Roman çocuklarımızın eğitimlerinibitirmeden okuldan ayrıldıklarını, 13-14 yaşlarında evliliklerin olduğunu da gördük. Buçocuklarımızı eşitlerin arasına getirebilmek için mücadele ettik ve 2008 yılında ’Etüt Evi’projemizi başlattık. Valiliğimizin de destek verdiği bu projeyle Roman çocuklarımıza etütmerkezi kurduk. Bütün taşıma işlemlerini üstlendik. Roman vatandaşlarımızın kulaktanduyma çaldıkları enstrümanları tekniğiyle öğrenmeleri için Akdeniz Sanat Projesini dehayata geçirdik. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Roman gençlerimizekaynakçılık ve metal eğitimi verdik. Romanlarla en çok proje yapan belediye olduk.İnşallah büyükşehir ölçeğinde de Roman vatandaşlarımıza mesleki eğitim ve istihdamkonusunda katkı sunmaya devam edeceğiz. Mersin’in her noktasında üreteceğimizprojelerle değer katacağız. Gelin bu düzeni birlikte kuralım. Mersin ve Akdeniz hizmetedoysun. Sosyal barışı tesis ederek, Mersin’imizi hep birlikte imar edeceğiz. İnşallah hepbirlikte 31 Mart’ta 13 ilçemizde ve büyükşehirde Cumhur İttifakı ile zafer yazacağız.”