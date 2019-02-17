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Başkan Tok’a Kışla’da meşaleli karşılama

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok Kışla Mahallesinde yüzlerce İlkadımlı tarafından meşalelerle karşılanırken, seçim çalışmalarında mitingleri vatandaşlar başlattı.

17 Şubat 2019 Pazar 18:09
Başkan Tok’a Kışla’da meşaleli karşılama

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok Kışla Mahallesinde yüzlerce İlkadımlı tarafından meşalelerle karşılanırken, seçim çalışmalarında mitingleri vatandaşlar başlattı.


Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok seçim çalışmalarını gün boyunca esnaf ve vatandaş buluşmaları ile sürdürürken gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile de İlkadımlılarla bir araya geliyor. Ev ziyaretleri için gittiği mahallelerde büyük ilgi gören Başkan Erdoğan Tok Kışla Mahallesinde gerçekleştirdiği ziyarette yüzlerce İlkadımlı tarafından karşılandı. Yoğun bir ilginin yaşandığı buluşmada konuşan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, “İlkadım’da öyle bir coşku, öyle bir heyecan ve öyle güçlü bir kardeşlik ortamı var ki İlkadımlılar zafere hazır. Başkanımız Erdoğan Tok tarafından yapılan dev projeler birer birer buluşurken birçok eserde İlkadım’da yükselmeye devam ediyor. Ben bu ilginiz ve yüksek katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.


Kışla Mahallesinde Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u yüzlerce İlkadımlı karşıladı. İlkadım’ın simgesi meşaleler ile karşılamaya gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde yeniden başkan Erdoğan Tok sloganları attılar. Cumhur İttifakı’nın sadece siyasette değil vatandaşlarda da birlik havasının yaşandığına örnek bir samimiyetle gerçekleştirilen karşılama yine ev ziyaretini mitinge döndürdü.


İlkadımlı vatandaşların gösterdiği teveccüh karşısında onur ve mutluluk duyduğunu belirten Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Böylesine kalabalık, heyecanlı ve coşku ile yapılan karşılama bizleri hem son derece mutlu etti hem de gurur verdi. 5 yılda 255 milyon liralık yatırımı sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşarken sizlerin gösterdiği bu ilgi yatırımlarımızın karşılığı anlamına geliyor. Gönül belediyeciliği ile çıktığımız bu yolda bugün görüyoruz ki kardeşlik ve sevgi ortamını tahsis etmişiz. Hep birlikte büyük bir aile olduk ve Cumhur İttifakı’nın gücü ile buluşmalarımıza karşılıklı sevgi damga vuruyor. Gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz, büyüklerimiz burada her yaştan vatandaşımız var ve desteklerini gösteriyorlar. Bu da daha çok iş yapmak için bize enerji veriyor. 5 yılın her anını sizlere hizmet için çalışarak geçirdik ve sizin bu desteğinizle yine birlikte el ele dev eserleri hayata geçireceğiz. Gösterdiğiniz bu ilgiye ve verdiğiniz desteğe gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.


Konuşmaların ardından vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet eden Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan Tok daha sonra ziyaret için geldiği Karagöl ailesine konuk olurken yine İlkadımlıların ilgisi ile katılımcıların taleplerini dinledi.


Ev ziyaretinde Başkan Erdoğan Tok’a eşi Hatice Tok, kızları ve damadı Muhammed Kaya ile birlikte, MHP İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, İlkadım mahalle muhtarları ve İlkadım Belediyesi AK Parti Meclis Üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:09
  1. doğa

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