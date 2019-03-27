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Başkan Tok: “Kentsel dönüşüm ilçenin makus talihini değiştirecek”

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, kentsel dönüşümün ilçenin makus talihini değiştireceğini söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:39
Başkan Tok: “Kentsel dönüşüm ilçenin makus talihini değiştirecek”

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, kentsel dönüşümün ilçenin makus talihini değiştireceğini söyledi.


Başkan Tok, seçim çalışmaları kapsamında, Anadolu, Hastanebaşı, Zeytinlik ve Kökçüoğlu Mahallelerine yaptığı ziyarette büyük coşku ile karşılandı. Ziyaret ettiği her mahallede büyük bir sevgi seli ile karşılanan Başkan Tok’a vatandaşlar evlerinin balkonundan ve penceresinden sevgi gösterilerinde bulundu.



Mahallelerde kentsel dönüşüm heyecanı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat ilgilendiği İlkadım ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Büyükşehir ve İlkadım Belediyesi’nin ortakçalışmayla yapılacak olması halkta büyük heyecan oluşturdu.



“İlçemiz modern bir görünüme kavuşacak”


Hükümetin gündemine aldığı İlkadım ilçesindeki kentsel dönüşüm problemini iktidar belediyesi olmanın avantajları ile çözeceklerini ifade eden Başkan Tok, “Samsun’un en eski yerleşim merkezlerinden olan İlkadım ilçemizde kentsel dönüşüm ilçemizin makus talihini değiştirecek. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İlkadım’da kentsel dönüşüm sorununu hükümet olarak çözeceğinin sözünü vermişti. Bu sözü yerine getirerek talimatlandırdığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan kentsel dönüşümle İlkadım ilçemiz modern bir görünüme kavuşacak. Türkiye’nin örnek kentsel dönüşümü ilçemizde gerçekleşecek. İlkadım ilçemiz kentsel dönüşümle ihya edilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Halkımızın rızası doğrultusunda gerçekleşecek kentsel dönüşüm, tek tek, ada ada yapılacak. Dayanıksız, yaşamaya elverişsiz evler ve binalar, yeni planlamalarla yeniden inşa edilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Büyükşehir ve İlkadım Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmayla Fatih, Reşadiye, Yenidoğan, Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Hastane, Kökçüoğlu, Karasamsun, Hançerli, Saitbey, Pazar, Selahiye ve Cedit, Mahallelerinde kentsel dönüşüm sorunu aşılacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:39
  1. doğa

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