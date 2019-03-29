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Başkan Togar: “Bizler bu millete hizmetkar olmak için geldik”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, “Bizler bu millete efendi olmak için değil hizmetkar olmak için geldik” dedi.

29 Mart 2019 Cuma 22:32
Başkan Togar: “Bizler bu millete hizmetkar olmak için geldik”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, “Bizler bu millete efendi olmak için değil hizmetkar olmak için geldik” dedi.


Tekkeköy Belediyesi Tuğrul Çetin Nostalji Parkı ve Kent Müzesi’nin açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Togar, 40 yıl boyunca Tekkeköy Belediyesi’ne “kendi belediyemiz” diyemediklerini söyledi. Tekkeköy Belediyesi’nin bu zamana kadar Yücellerin belediyesi veya Çıkışların belediyesi olarak anıldığını ifade eden Başkan Togar, “İlk kez Tekkeköy’ün belediyesi oldu bu belediye. Yarın o belediyeye gidersiniz. 3 kuruşluk bir ihtiyaç için suratınızı asarsınız. Bir de arkanızdan yakalarlar sizi iki de tokat yersiniz. Gelelim bizlere. Bizlerde hiç mi kabahat yok. Samsun’un en başarılı ilçe belediyesi olduğumuzu iddia ediyorsak, bugün bu ilçede bütün bu hizmetlere karşı bizlerin karşısına birileri aday çıkarıyorsa bunun tek suçlusu başta ben olmak üzere bu belediyenin çalışanlarıdır. Bizler bu millete efendi olmak için değil hizmetkar olmak için geldik” diye konuştu.



Başkan Togar’ın konuşmasının ardından AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Tuğrul Çetin Nostalji Parkı ve Kent Müzesi’nin açılışı protokol üyelerince gerçekleştirildi.



Açılış programına ayrıca, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:32
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