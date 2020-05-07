  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Teoman’dan berber ve kuaförlere uyarı

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman, 11 Mayıs Pazartesi günü ilçede mesai yapacak berber ve kuaförlere alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:55:58 -
Başkan Teoman’dan berber ve kuaförlere uyarı

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman, 11 Mayıs Pazartesi günü ilçede mesai yapacak berber ve kuaförlere alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman yaptığı açıklamada, “Çalışma saatlerine riayet edilmesini bekliyoruz. Korona virüs tehdidini en aza indirmek için randevu sistemiyle çalışmak şart. Birden fazla koltuk olan mekanlarda sosyal mesafe kuralına hep birlikte uymamız gerekiyor. Esnaflarımız kesinlikle maskesiz olmayacak fakat müşteriler yapılacak işlemin özelliğine göre maskesini çıkarabilecek. Her müşteride hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Berberlerimizde jiletle tıraş yapılmazken kuaförlerde ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı