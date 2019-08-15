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Başkan Tekin’in bayram ziyareti

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
Başkan Tekin’in bayram ziyareti

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı. İlçede herkesin sevgisini kazanan Başkan Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği esnafları ziyaret ederek esnaflarla bayramlaştı ve ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçede bulunan kahvehanelerde vatandaşları da ziyaret eden Başkan Tekin, vatandaşlar ile sohbet etti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
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