Başkan Tekin’in bayram ziyareti Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği ilçe esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı. İlçede herkesin sevgisini kazanan Başkan Tekin, Kurban Bayramında ziyaret edemediği esnafları ziyaret ederek esnaflarla bayramlaştı ve ilçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçede bulunan kahvehanelerde vatandaşları da ziyaret eden Başkan Tekin, vatandaşlar ile sohbet etti.

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