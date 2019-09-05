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Başkan Taşdemir, Bulanıklı çiftçileri uyardı!

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, çiftçilerin 2020 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında münavebe şartına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:26
Başkan Taşdemir, Bulanıklı çiftçileri uyardı!

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, çiftçilerin 2020 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında münavebe şartına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.


Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaparak tarımsal desteklerden yararlanmak için münavebe konusunda çiftçileri uyardı. Başkan Taşdemir, "Bilindiği üzere tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretimi; tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalarla mümkündür.Tarım arazilerinde uzun yıllar aynı bitkinin yetiştirilmesi ile toprak yapısı bozulmakta, erozyon zararları artmakta, toprak verimliliğinde genel bir azalma görülmekte, belirli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlar katlamalı olarak çoğalmaktadır. Ekim nöbeti uygulamaları ile; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı iyileştirilmekte, toprakta organik madde arttırılmakta, daha fazla su tutması sağlanmakta, toprağın verimliliği yükseltilmekte, yabancı otlar ve hastalık - zararlılarla mücadele etkinliği artırılmaktadır. Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla; Bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğe göre ‘2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz’ hükmü ile 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir” dedi.


Üreticilerin 2018-2019 ve 2020 yıllarında üst üste aynı ürününün ekimini yapması halinde 2020 yılında yem bitkisi, dane mısır fark ödemesi ve mazot gübre gibi tebliğ kapsamında bulunan tüm bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaklarını ifade eden Taşdemir, “ Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa farklı bir ürün veya kışlık bir ürün (arpa, yulaf, fiğ, gibi) ekmeli ve kayıt yaptırmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:26
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