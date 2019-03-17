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Başkan Taşdelen’in Çankaya buluşmaları sürüyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, merkezi Çankaya’da bulunan meslek odaları, hemşehri dernekleri, vakıf ve sendikalarla buluşmaya devam ediyor.

17 Mart 2019 Pazar 12:56
Başkan Taşdelen’in Çankaya buluşmaları sürüyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, merkezi Çankaya’da bulunan meslek odaları, hemşehri dernekleri, vakıf ve sendikalarla buluşmaya devam ediyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya devam ediyor. İş insanları, memleket dernekleri, meslek odaları, esnaf odaları, sendika, federasyon, birlik ve vakıflardan oluşan 40 sivil toplum kuruluşunun yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelen Taşdelen, halk için çalışıp, üreterek kalpleri kazandığını, yeni dönemde daha çok çalışarak yeni kalpler kazanacaklarını söyledi.


Kimseyi ötekileştirmediklerini belirten Taşdelen, belediyenin bir kamu kurumu olduğunu, koltuktan güç almak yerine, halkla birlikte o koltuğa güç vermek gerektiğini hiç unutmadıklarını ifade etti. Taşdelen, Ankara ve Çankaya’da daha önce yapılmamış, halkın önemli ihtiyaçları haline gelmiş pek çok merkezin açılışını yaptıklarını, kendilerine oy vermese de kimseyi ötekileştirmeden çalıştıklarını aktardı.


Yeni dönemde de Ankara’nın önemli ihtiyaçları için projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Taşdelen, "Atatürk Orman Çiftliği’nin tamamen bitirildiği bir dönemde, Bademlidere’de yer alan 750 dönüm arazi üzerinde yeni bir AOÇ yapacağız. Milli Kütüphanenin işlevini yitirdiği bir dönemde öğrencilere yönelik 24 saat hizmet verecek kütüphane ve sinema, tiyatro salonlarının da yer aldığı, Ümit Gençlik Merkezi’ni gençlerin hizmetine sunacağız. Yıllardır işlevini yerine getirmeyen Atatürk Kültür Merkezi’nin yenisini yaparak uluslararası senfonik orkestraların, opera ve bale etkinliklerinin Ankaralılarla buluşmasını sağlayacağız. Halk Kart, Sağlık Kart gibi projelerle insana dokunan işlere yenilerini ilave edip Adak ve Aşevi kuracak, kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Bunların yanı sıra yeni Baharevleri, Çankaya Evleri, kreşler, pazaryerleri, parkların projeleri de, yerleri de hazır” diye konuştu.


Konuşmasının ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan ve Ankara Düzceliler Derneği Başkanı Semih Kıbrıs, Taşdelen’e birer şükran plaketi takdim etti. Kıbrıs, Taşdelen’e, “Farklı görüşten olmamıza rağmen sivil toplum ilişkilerinde bizi diğerlerinden ayırt etmeden her zaman yardımcı olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Öveçler Mahallesi’ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Taşdelen, siftah yapamadan günü tamamlayan esnafa "umutlarını yitirmemelerini" söyleyerek, hayırlı işler diledi. Balgat ve Yıldız Pazar yerlerini de ziyaret eden Taşdelen, Ankaralının makus talihini 31 Mart’ta yeneceğini ve 6 milyon başkentlinin eşit hizmete ulaşacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:56
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