Başkan Tanış’ın ‘Anneler günü’ mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ‘Anneler günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış mesajında, anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu ifade etti. Anneliğin şefkatin, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirten Başkan Tanış, “Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, çocuğu için tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. İnsan; sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair bütün duygu ve düşüncelerinin temelini anneden alır. Anne sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir. Dinimizde “Cennet Annelerin Ayağı Altındadır” hadis-i şerifi ile annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilmiş, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca, gücümüz yettiğince sevgi ve saygı ile kucaklamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, saygı, fedakarlık, özveri, şefkat ve güven gibi duygularla bizleri koruyup kollayan başta şehit ve gazi annesi olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.