Başkan Sürekli: Hiçbir düşman hain emellerine ulaşamayacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü ve "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle açıklama yaptı. 2016 yılının 15 Temmuz gecesinin Türk milletinin canı pahasına tüm dünyaya verdiği bir demokrasi dersi olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Başkan Sürekli, milli şuur ve birliğin dimdik ayakta olduğu yerde içeriden ve dışarıdan hiçbir düşmanın hain emellerine ulaşamayacağını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü ve "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şu ifadelere yer verdi: "3 yıl önce 15 Temmuz gecesinde yaşananlar, tarihimizin sayfalarında, milletimizin vatanı ve devletinin bölünmez bütünlüğü için neleri göze alabileceğini, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkışını yazan ’bir kahramanlık destanı’ olarak yerini almıştır. Milletimiz, yıllarca hak ve menfaatlerine gözünü diken, bununla kalmayıp vatanımızın ve devletimizin istikbaline kastederek haince bir darbeye kalkışan FETÖ’ye canı pahasına dersini vermiştir. Yeri, yurdu olmayan bu hain güruh, namlusunu bayrağımıza doğrulturken, kahraman Türk milleti göğsünü siper ederek can vermiş, şehit olmuş, gazi olmuştur. Diz çökmek yerine, şehadet şerbetini içmeyi tercih eden bu aziz kahramanlarımız, Ömer’imiz, Erol’umuz, Engin’imiz ve daha nicesi, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla milletimiz, aslında tüm dünyaya ibretlik bir mesaj vermiştir. Vatan sevgisi, bizim göğsümüzde yanan ve hiç sönmeyecek bir ateştir. Ne pahasına olursa olsun ihanete, haksızlığa, demokrasiye ve bizi yok etmek isteyenlere karşıbu ateşi yangına çeviririz."

"Titizlikle bir mücadele yürütülmekte"

Yıllarca devletin kılcal damarlarına kadar nüfus edip ordusunu, yargısını, emniyet gücünü, eğitimini, hak ve değerlerini sömüren, daha da ileri giderek tümüyle ele geçirmek isteyenlerin hesabının, o gece milletin çelik iradesine çarparak geri döndüğünü belirten Sürekli, "O gece izzet, zillete galip gelmiştir. Tarihimizin destanlarını Malazgirt’ten Çanakkale’ye nasıl her yaştan, cinsiyetten, inanç ve görüşten vatan sevdalısı yazmışsa 251 şehit ve 2 bin 193 yaralı ve gazisiyle 15 Temmuz Destanı’nı da o ecdadın emanetçileri yazmıştır. Aynı heyecan ve cesaretle 3 yıldır bu hain zihniyeti tümüyle tasviye edebilmek, tehlikesiz hale getirebilmek için titizlikle bir mücadele yürütülmektedir. Devletimizin kararlılıkla yürüttüğü bu süreç, elbette başarı ile nihayet bulacaktır. Herkes, hak ve hukuka dayanarak payına düşeni yaşayacak, alması gereken mesajları almaya devam edecektir. 15 Temmuz başta olmak üzere, tarihimiz boyunca vatanı ve bayrağı uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Demokrasi yürüyüşü ve nöbetine davet

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak üzere, ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak çeşitli etkinliklerle andıklarını ifade ederek İzmir halkına da bir davette bulundu. Başkan sürekli sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz günü hatırlayıp, hatırlatmak için yine tek vücut olmalıyız. Pusuya yatmış düşmana, bizi hakir görene, vatanımız ve devletimiz üstünde hain planlar yapmakta olanlara karşı gücümüzü bir kez daha gösterme günüdür 15 Temmuz. Şehit ve gazilerimizi anarak, demokrasi ve adaletten yana durduğumuzu tüm dünyaya gösterme günüdür. Bu vesile ile saat 19.00’da Basmane’den başlayacak demokrasi yürüyüşümüze, ardından da Konak Meydanı’nda tutacağımız demokrasi nöbetine tüm İzmirli’eri bekliyoruz. İnanıyorum ki İzmir tarih boyu ve 3 yıl önceki 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi yine emsali görülmeyecek bir buluşmaya imza atacak."