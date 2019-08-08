0553 313 94 23

Başkan Soyer, güne bayram kutlamasıyla başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla başladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
Başkan Soyer, güne bayram kutlamasıyla başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla başladı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve "Süt Kuzusu" projesi çalışanlarıyla, Mezarlıklar Dairesi’nin bazı birimlerinde görevli personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Gürçeşme semtindeki tesislerde gerçekleşen buluşmaya çalışanların yanı sıra; Genel Sekreter Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Keskin eşlik etti.


Tüm personelle tek tek bayramlaşan Başkan Tunç Soyer, “İzmirliler bizden çok umutlu. Diliyorum bu umudu boşa çıkarmayacağız. İzmir için çok daha güzel işler yapacağız. Sizlere sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
    1. Kazada ölen gençlerin cenazeleri..
    2. Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız..
    3. Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı”..
    4. Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
    5. Antalya'daki orman yangını
    6. Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi
    7. Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete..
    8. Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya..
    9. Ayvacık’ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Kan donduran ifadeler! 'Tutukluları..
    11. Büyükşehirden bir katlı kavşak daha
    12. Ali Koç'tan transfer açıklaması
    13. TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
    14. Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda
    15. Başak Koleji iki firma ile hizmet..
    16. Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti
    17. Bağlar’ın sporcu ordusu
    18. Kaş’ta konteyner hırsızı yakalandı
    19. İmam Hatip öğrencileri robot..
    20. "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi"..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru