Başkan Şeyma Döğücü Sancaktepeli şampiyon sporcular ile buluştu

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporcularla yemek organizasyonunda buluştu.

Tescil edilen 17 branşta ulusal ve uluslararası şampiyonalarda bugüne kadar 861 Altın, 784 Gümüş, 833 Bronz madalya olmak üzere toplam 2 bin 478 madalya kazanan Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübü, bu kez de bünyesinde yetiştirdiği ve 17 ayrı branşta birçok başarıya imza atan sporcular, düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte birçok başarıya imza atmış Sancaktepe Belediye Spor Kulübü sporcularını yetiştiren ailelere de teşekkür eden Başkan Şeyma Döğücü, "Öncelikle bu akşam çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü Sancaktepe'de gençlerimizle birlikte çalıştığımız spor okullarımızda yetişen öğrencilerimizden Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada müsabakalarda ilk 3'e girmiş olan başarılı ve madalyalı öğrencilerimiz ve aileleriyle birlikte bu akşam bir yemekte buluştuk. Bizim 130 tane öğrencimiz ve çeşitli dallarda şampiyonalarda ilk 3'e girmiş madalyalı öğrencilerimiz var. Bu da bizlere çok gurur veriyor” şeklinde konuştu.