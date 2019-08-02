Başkan Selçuk hizmetlere destek için Ankara’da

İlçede yapılması planlanan hizmetler için beraberindeki heyetle Ankara’da temaslarda bulunan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk Ankara temaslarının olumlu geçtiğini açıkladı. Başkan Selçuk ziyaretlerinde aynı zamanda siyasi ve bürokratları, 6-8 Eylül tarihleri arasında bu sene 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivaline davet ettiklerini belirtti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl AK Parti ilçe başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ile birlikte Ankara’ya giderek, ilçede yapılması gereken hizmetler için destek ziyaretlerinde bulundu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk Başkanlığındaki Sarıgöl heyeti ilçede yapılması planlanan Sarıgöl Kapalı Spor Salonu önündeki geniş alanın spor tesisleri olarak düzenlenmesi için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile görüşmelerde bulunarak ilçenin erkence üzüm türü olan Süperyol üzümlerinde hediye etti. Sarıgöl heyeti daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner’i ziyaret ederek ilçede yeni adliye binası yapım işinin planlamaya alınmasını talep etti. Sarıgöl heyeti daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret ederek AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ı ziyaret ederek ilçenin erkence üzümü olan Süperyol üzümü ikram ederek, 6-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 13. Geleneksel Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivaline davet etti.

"TMO devreye girmeli"

Sarıgöl heyetini meclisteki makamında kabul eden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "6-8 Eylül 2019 tarihleri arasında bu sene 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan Sarıgöl Sultani Üzüm Festivali’ne bizleri davet eden Belediye Başkanımız Necati Selçuk Sarıgölümüzün ilk erkenci üzümünü hediye etti. Nazik ziyaretleri için Sarıgöl heyetine teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de üzüm üreticilerimizin yanındayız. Üzüm üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için bir an önce kuru üzüm taban fiyatı açıklanmalı ve gerekirse TMO devreye girmelidir." dedi.

Heyet daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek üzüm ikramında bulundu.

Başkan Selçuk Ankara temaslarını değerlendirdi

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, heyet olarak Ankara’da bir çok bürokratı ziyaret ettiklerini ilçenin eksikleri için taleplerde bulunduklarını belirterek, ’’İlçemizde spor tesislerin yapılması için olumlu sonuç aldık. İlçemiz 4 Eylül Stadyumu çimlenecek. İlçemizin ihtiyacı olan Adliye Sarayının yapılması için programa alınması için ricada bulunduk. Milletvekillerimizle üzüm ve sorunları hakkında bilgiler verdik. Ankara ziyaretimiz olumlu geçti." dedi.