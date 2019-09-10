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Başkan Seçer’den Down Sendromlu Batuhan’a sürpriz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyalmedyadan çağrıda bulunarak kendisini okuluna davet eden Down SendromluBatuhan Antmen’i, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yalnızbırakmadı.

10 Eylül 2019 Salı 13:52
Başkan Seçer’den Down Sendromlu Batuhan’a sürpriz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyalmedyadan çağrıda bulunarak kendisini okuluna davet eden Down SendromluBatuhan Antmen’i, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yalnızbırakmadı.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart seçimleri öncesiadaylık sürecinde yaptığı bir konuşmayı dinleyip kendisine uzun zamandır içtenbir sevgi besleyen Batuhan Antmen, daha önce çektiği video ile Başkan Seçer’eulaşarak sevgisini ve heyecanını paylaşmıştı. Başkan Seçer, Batuhan’ın davetiüzerine yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde okuduğu Yenişehir ilçesindekiHüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek yanında oldu.


Down Sendromlu Batuhan Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı VahapSeçer’i zeybek oyunuyla karşıladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk günündeBaşkan Seçer’in kendisini ziyaret edeceğini öğrendiği andan itibaren büyük birheyecan ve mutluluk duyan Batuhan, duygularını, “Geldi, gittim, sarıldım, öptüm.Seni seviyorum Vahap Seçer dedim” sözleriyle anlattı. Okuduğu okulda başarılıbir öğrenci olan Batuhan, “Burada okuyoruz, yazıyoruz. Okul bitsin ben de başkanolacağım” diyerek hayallerini paylaştı.


“Eğitim toplumlar için son derece önemli”


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel çocuklarla bir arada olmaktanduyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bugün güzel bir gün. Bugün eğitim ve öğretimyılına başlıyoruz. Tüm Türkiye’de ilköğretim düzeyinde çocuklarımız heyecanyaşıyorlar. Batuhan da yaşıyor, bugün okulu başladı. Burası özel bir eğitimmerkezi. Farklı alanlarda özel çocuklarımız olan öğrencilerimizin olduğu bir okul.Bugün buraya Batuhan’ın daveti üzerine geldim. Çok seviyorum, o da beni çokseviyor. Aramız son derece iyi. Onlara da hayırlı olsun demeye geldim” dedi.


Eğitimin kendileri için büyük bir önem taşıdığını dile getiren Seçer, özelçocukların eğitiminin daha önemli olduğunu vurgulayarak, “Eğitim toplumlar içinson derece önemli bir alan. Bu standart eğitimlerdir, özel eğitimlerdir fark etmiyor. Eğitimli bir toplum olmak zorundayız. Bu çocuklarımızın eğitimi çok daha önemli,çok daha özel” diye konuştu.


“Birçok alanda özel çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz”


Başkan Seçer, özel çocuklara sahip ailelerin yaşadıkları zorlukların farkındaolduklarını belirterek, yöneticilere bu noktada büyük sorumluluk düştüğünüsöyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğunun farkında olduğununaltını çizen Seçer, şöyle devam etti: “Eğer sosyal devletseniz, bunları yapmakzorundasınız. Bu görevinizi yerine getirmek zorundasınız. Özellikle özelçocuklarımızla ilgili ailelerimiz çok büyük sorunlar yaşıyor. Down sendromlu,otistik ya da farklı araz taşıyan çocuklarımızın bakımları, ailelerimize çok büyükkülfet. Eğitimleri son derece önemli külfet. Hem maddi külfet hem manevi külfet.Burada tabii ki devletin şefkatli elinin buna değmesi gerekiyor. İmkanlarınseferber olması gerekiyor. Bunu devletimiz yapıyor eksiğiyle, gediğiyle amahakikaten bir gayret var, bunu görmek lazım. Eksikleri de tamamlamak lazım. Bizyerel yönetimler olarak birçok alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. SosyalHizmetler Dairesi Başkanlığımız var. Özel çocuklarımızın eğitimi de bunlardan birtanesi. Tabii bizim de kendi görev alanımız içerisinde, yetkilerimiz ve imkanlarımızölçüsünde bunları yapacağız.”


Yeni eğitim-öğretim döneminde öğretmenlere, velilere ve çocuklara başarıtemennisinde bulunan Başkan Seçer, “Bizim için gelecek, eğitim. Çünküçocuklarımızı kurtaracak olan eğitim. Toplumu kurtaracak olan eğitim. Eğitimsiz birtoplum çürümeye mahkum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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