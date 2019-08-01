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Başkan Seçer: “İktidar, rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük bir hata olur”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimin bittiğini ancak hala tartışmaların devam ettiğini belirterek, “Türkiye’de bu gereksiz tartışmalar bitmeli.

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:00
Başkan Seçer: “İktidar, rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük bir hata olur”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçimin bittiğini ancak hala tartışmaların devam ettiğini belirterek, “Türkiye’de bu gereksiz tartışmalar bitmeli. Eğer iktidar bizlerden bir rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük bir hata olur” dedi.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ve Danışmanı Nurettin Aslan’ı makamında ağırladı. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve yerel yönetimlere etkilerinin konuşulduğu ziyarette, Başkan Seçer, Türkiye’nin en önemli belediyelerinden birini yönettiklerini ancak mali açıdan sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yaklaşık 10 bin çalışanları olduğuna işaret eden Seçer, “Bütçe ve coğrafya olarak da Türkiye’nin önemli bir belediyesiyiz ama mali açıdan bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Süratle bu durumlar aşılacak diye umuyoruz. Bir şikayetimiz de yok. Türkiye eğer ekonomik anlamda problemler yaşamazsa, umut ediyorum ki yaşamaz, mevcut sıkıntılar aşılır. Çünkü bir ekonomik sorun ya da sıkıntı yaşanıyor; bu ekonomik krizin derinleşmesi bizi sıkıntıya sokar. Biz bunu arzu etmeyiz. Bir an önce bu girdaptan çıkmayı arzu ediyoruz. Bu derinleşen ekonomik kriz direkt vatandaşı, dolayısıyla belediyeleri de etkiliyor. Eğer ülke olarak selamete erersek, bizim de hizmetlerimiz tabii ki daha süratli ve iyi olur” dedi.


Seçer, “Seçim bitti ama seçimin tartışması hala devam ediyor. Bu iyi bir durum değildir. Seçim bitmiştir. Türkiye’de bu gereksiz tartışmalar bitmeli. Eğer iktidar bizlerden bir rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük bir hata olur. Bizim gelirlerimiz kesilir ya da yaptığımız işlerde, icraatlarda bazı engeller çıkarılırsa bunlar bize zarar verir gibi görünür ama aslında yönettiğimiz kente ve vatandaşa zarar verir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:00
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