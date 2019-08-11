Başkan Saygılı: "Bayramlarda birbirimizle kucaklaşıp, yardımlaşmalıyız"

Kurban Bayramı dolayısıyla Nur Camisinde vatandaşların bayramını tebrik eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bayramların milletçe bir arada yaşamanın ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler. Bizde bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, birbirimizle kucaklaşmalı ve birbirimizle yardımlaşmalıyız" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Nur Camisinde kılınan namazın ardından vatandaşlarla cami içerisinde tek tek bayramlaştı. Cami avlusunda Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırıkkaleli vatandaşların bayramını kutlayan Saygılı, "Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup; inancımız gereği kesilen kurbanlarla yaradanımıza bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Bu Kurban Bayramında kutsal topraklarda bulunan ve Hac vazifesini yerine getirmeye hazırlanan tüm Hacılarımızın ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını diliyorum. Ayrıca eşsiz fedakârlık sergileyerek bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşerilerimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam âlemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Buradaki bayramlaşma programının ardından vatandaşların evlerini ziyaret eden Başkan Saygılı, çocuklarla ilgilenip bağışta bulunulan kurbanların kesimine de yardımcı oldu.