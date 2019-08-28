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Başkan Say, yeni hizmet binası hazırlıklarını inceledi

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin yeni hizmet binası ile ilgili hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
Başkan Say, yeni hizmet binası hazırlıklarını inceledi

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin yeni hizmet binası ile ilgili hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.


Eski Yün İplik Fabrikasının yerinin yeni Edremit Belediyesi binasının yapımı için tahsis edilmesi ile birlikte hazırlıklar da start aldı. 2014 Büyükşehir Yasası ile beraber Edremit’in 26 bin nüfuslu küçük bir ilçeden 125 bin 884 nüfuslu metropol bir ilçeye dönüşmesi ile Van’ın bazı mahalleleri de Edremit’e bağlanmıştı. Bununla birlikte bazı mahallelerin mevcut hizmet binasına uzak kalışı ile yeni arayışlara giren Edremit Belediyesi hizmet binası çalışmalarına da hız verdi. Yeni binanın yapılacağı alana gelerek incelemelerde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilgili birimlerden konu ile ilgili bilgiler aldı.


Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Say, 2014 Büyükşehir Yasası ile beraber, Edremit’e bağlanan mahallelerin belediyeye uzak kaldığını belirtti. Bu mahallelerde toplam 65 bin vatandaşın yaşamakta olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Nüfusu bir anda artan ilçemizde belediyemiz de dağınık alanlarda hizmet vermekteydi. Hem birimlerin ayrı yerlerde olmasından dolayı kopukluklar yaşanmakta, hem de vatandaşımız ulaşımda sıkıntılar çekmekteydi. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması için yeni binamızın yapımı için çalışmalara başladık. Bunun için proje çalışmaları hazırlandı. Bugün de burada incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına teknik ve idari birimleri tek çatı altında birleştirecek olan binamızın ilimize, ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
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