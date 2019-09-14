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Başkan Say, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantısı düzenledi

VAN (İHA) – Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 18’nci maddenin doğru uygulanması halinde şehirleri şehir yapan bir madde olduğunu, yanlış uygulanması durumunda ise sistemi kilitleyerek kangren hale gelmesine neden olduğunu söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:52
Başkan Say, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantısı düzenledi

VAN (İHA) – Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 18’nci maddenin doğru uygulanması halinde şehirleri şehir yapan bir madde olduğunu, yanlış uygulanması durumunda ise sistemi kilitleyerek kangren hale gelmesine neden olduğunu söyledi.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile partililer birlikte istişare toplantısı yaptı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul’un moderatörlüğünde, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Savaş Kıylık, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı istişare toplantısı, Süphan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen istişare toplantısına muhtarlar, kurum amirleri, kanaat önderleri de katıldı. Toplantıda ilçenin sorun ve talepleri muhtarlar tarafından dile getirilerek, milletvekilleri, belediye başkanı ve kurum amirlerince tek tek cevaplandırıldı. Toplantıda tarımsal arazilerin değerlendirilmesi, tarım ve hayvancılık alanlarında verimliliğin arttırılması, yol, su, alt yapı, sulama kanalı, çevre yolu, imar uygulamaları ve 18’nci madde gibi sorunlar ele alındı.


Soruların iletilmesinin ardından tek tek cevaplandırılması ile ilgili konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Bizleri sizlere hizmet edebilmek seçtiniz. Bizlerde bugün sizin sorun ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Önümüzde dört yıllık bir sürecimiz var. Bu 4 yılı siyasetle, ticaretle istihdam ortamları hazırlayarak derdinize çare olabilecek çözümler bulmaktır. Bazı milletvekilleri tatillerini yaparken bizler sizlerle birlikte sorunları çözebilme noktasında istişareler yapıyoruz. İnanın günde 400 defa telefona cevap veriyoruz” dedi.


AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, 14 aylık vekillik sürecini geride bıraktıklarını belirterek, “Sizlerin oylarıyla seçildik vekil olduk. Sorun ve taleplerinizi dinlemek için buradayız. Amacımız halkımızın yararına olabilecek hizmetleri yapmaktır. Van’ımıza ve ilçelerine yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin hesabını hem sizlere hem de Allah’a verebilecek yapıda hareket ediyoruz” diye konuştu.



“18’nci maddeyi hepimiz düşman olarak biliyoruz”


AK Parti Van Milletvekili Osman Gülaçar’ın da güven ve huzur ortamının oluşmasına yönelik yaptığı konuşmasının ardından Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yöneltilen sorulara cevap verdi. İmar ve 18’nci madde uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Say, “Eminpaşa Mahallemizdeki yolların birçoğu imar ile ilgilidir. 18’nci maddeyi hepimiz düşman olarak biliyoruz. 18’nci madde aslında şehirleri şehir yapan bir maddedir. Biz yanlış uyguladığımız zaman sorunlar yumağı haline gelmektedir. Bugün Antep’inden Urfa’sına, Konya’sından Kayseri’sine, İstanbul’una ve Ankara’sına kadar 18’nci madde ile çözüldü. Ankara Çukurambar 18 ile yapılmış. Kayseri’nin göbeği 18 ile yapılmış, ama doğru uygulanmış. 18’i biz doğru uyguladığımızda çok güzel bir anahtardır ve çok güzel bir çözümdür. Ama yanlış uyguladığınızda ise kangren bir sorun haline geliyor. Biz inşallah belediye olarak yapacağımız 18. Madde uygulamalarını tamamını mahalle sakinlerinin de imzası ve onayı ile yapacağız” ifadelerini kullandı.



“18’nci madde doğru uygulandığında şehirleri şehir yapan bir maddedir”


Elmalık Mahallesi için kamulaştırma konusunun şu an gündemde olmadığını ve buranın da 18. Madde ile çözüleceğini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Elmalık’a gelişinde vermiş olduğu 5 sözün 4’nün yerine getirildiğini ifade etti. Say, “Bu konuda elimizi vicdanımıza koyalım ve bu noktada vekillerimizin de hakkını teslim edelim. Depremden hemen sonra Elmalık’ta bu işin rantı oluşmadı mı? Oluştu. İnsanlar buralarda yüzlerce arsa almadı mı? Çevre yolu geçecek diye. Bakın az önce de dile getirdim. 18’nci madde doğru uygulandığında çare olan bir maddedir. Ama yanlış uygulandığında sistemi kilitliyor. Kardeşi kardeşe düşman eder, çünkü en kıymetli olan mülklerimize ortak geliyor. Henüz 18’nci madde uygulaması yapılmadı, önceki de iptal oldu. Bunun için Ankara’ya her gittiğimde Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne uğramadan gelmiyorum, çünkü bu konuyu önemsiyorum. Bu sadece Elmalık Mahallemizi değil, bütün Van’ı ilgilendiriyor. Bütün Van çevre yolunun mağduru olmuş durumdu. Tek sorun DOP oranı dediğimiz yüzde 40-45’lik oranıdır. Bunun için bakanlık nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. 18’in uygulanması ekim ayında yapılacak. Askı sürelerinin bitmesi ile birlikte ekim ve kasım ayında da bu kısım uygulanacak inşallah. Mümkün olabilen en az zararla bu konu giderilir. Bakın 10-15 yıllık sorun, 6 ay gibi bir süre içerisinde çözüm noktasına geldi. Gönül isterdi ki Samsun gibi, Artvin gibi ve Rize gibi kamulaştırma yapılarak çözülebilseydi, ama maalesef gündemimizde olmadı. Ama bu yolun açılmasına engel değil. 18 imar uygulamaları bittikten sonra ebetteki mülkiyet hakkı kutsaldır, dava hakkınızı kullanarak, mağduriyetlerinizi dile getirirsiniz. Bir Şabaniye Caddesi bile 12 yıl sürdü. Önüne geçerek, açılmasına engel olmakla işler çözülmez. Çünkü çevre yolunun açılmadığı her bir ay, her bir gün Van için bir zarardır. İnşallah en az zararla bu konuyu atlatırız” dedi.


Başkan Say, altyapının 2020, TOKİ’lere tıp merkezi, açılan yollar, Memur-Sen TOKİ dere ıslahı, TOKİ site yönetimi, mahallelerde başlayacak olan asfaltlama programları, okul tadilatları, yeni sokakların açılması, halk ekmek projesi, doğalgaz gidilemeyen yerlerin imara takılması, TOKİ’lere PTT şubesi, bisiklet durakları, bisiklet yolları gibi bazı konularda da müjdeler verdi.


Toplantı, iletilen başka soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:52
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