Başkan Savaş, mazbatasını alıp göreve başladı

Selendi tarihinde ilk defa üst üste 3. kez belediye başkanlığını kazanan isim olan Cumhur İttifakının MHP’li adayı Nurullah Savaş mazbatasını alarak göreve başladı.

Seçimi 8 bin 631 oyla kazanan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbatanın ardından Selendi Belediye binasına kadar yürüdü. Burada Belediye personeli tarafından karşılanan Başkan Savaş, kendisini karşılayan personele teşekkür etti. Dua edilip, kurban kesilmesinin ardından kürsüye davet edilen Başkan Savaş burada bir konuşma yaptı. Savaş konuşmasında, "Konuşma zamanımız artık geride kaldı şimdi hizmet zamanı yarım kalan hizmetlerimize devam edeceğiz. Yükümüz çok ağır. Yürünecek o kadar yol var ki bu yolu doğru dürüst ve düzgün adaletli bir şekilde yürüyeceğiz. 26 Nisan’da nasıl bıraktıysak bugün aynı şekilde ekip arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Selendimize hizmet sevdasıyla çıktığımız bu kutlu yolda üçüncü kez şahsıma gösterdiğiniz desteklerden dolayı herkesten Allah razı olsun. Sizler de yoruldunuz haklarınızı helal edin." dedi.

Konuşmanın ardından makamına geçen Başkan Savaş, ’Bismillah’ diyerek başkanlık koltuğuna oturarak çalışmalarına başladı.