0553 313 94 23

Başkan Savaş, mazbatasını alıp göreve başladı

Selendi tarihinde ilk defa üst üste 3.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:33
Başkan Savaş, mazbatasını alıp göreve başladı

Selendi tarihinde ilk defa üst üste 3. kez belediye başkanlığını kazanan isim olan Cumhur İttifakının MHP’li adayı Nurullah Savaş mazbatasını alarak göreve başladı.


Seçimi 8 bin 631 oyla kazanan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbatanın ardından Selendi Belediye binasına kadar yürüdü. Burada Belediye personeli tarafından karşılanan Başkan Savaş, kendisini karşılayan personele teşekkür etti. Dua edilip, kurban kesilmesinin ardından kürsüye davet edilen Başkan Savaş burada bir konuşma yaptı. Savaş konuşmasında, "Konuşma zamanımız artık geride kaldı şimdi hizmet zamanı yarım kalan hizmetlerimize devam edeceğiz. Yükümüz çok ağır. Yürünecek o kadar yol var ki bu yolu doğru dürüst ve düzgün adaletli bir şekilde yürüyeceğiz. 26 Nisan’da nasıl bıraktıysak bugün aynı şekilde ekip arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Selendimize hizmet sevdasıyla çıktığımız bu kutlu yolda üçüncü kez şahsıma gösterdiğiniz desteklerden dolayı herkesten Allah razı olsun. Sizler de yoruldunuz haklarınızı helal edin." dedi.


Konuşmanın ardından makamına geçen Başkan Savaş, ’Bismillah’ diyerek başkanlık koltuğuna oturarak çalışmalarına başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avam Kamarasından "anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay
    1. Avam Kamarasından "anlaşmasız Brexit'i..
    2. Çavuşoğlu'ndan ABD Kongresinde..
    3. Başkent’te yolun karşısına geçmek..
    4. İskandinav ülkelerindeki cinsel..
    5. Malatya’da iki grup arasında silahlı..
    6. Buteflika veda mektubuyla halkından..
    7. Cezayir'de "Gösterilere devam edilsin"..
    8. Ortaya çıktı: 165 oy yerine 5 oy..
    9. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Bodrum’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
    11. Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul..
    12. Okay'lı Celta Vigo gol düellosunda 1..
    13. Boğulmak üzere olan mültecileri Sahil..
    14. Arda o soruya cevap verdi! "İçimde..
    15. Bayern Münih kupada dolu gizgin! Tam 9..
    16. Torbacı Molly’den kaçamadı
    17. Kızının gözü önünde annesini öldürdü,..
    18. Yeni Çorumspor golcüsü Yakup Alkan'la..
    19. Sahnede çarpılan Sagopa Kajmer için..
    20. Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesen..
    21. İYİ Parti, Yunusemre ilçesi için..
    22. Başkan Savaş, mazbatasını alıp göreve..
    23. Real Madrid'e Valencia çelmesi!
    24. Zidanelı Real Madrid ilk yenilgisini..
    25. Boğulma tehlikesi geçiren kaçakları..
    26. "U dönüşü" yaparken, otomobil çarptı
    27. Suudi Arabistan, Bağdat..
    28. AK Parti'den flaş açıklama: Makas..
    29. "18. Afyonkarahisar Klasik Müzik..
    30. Karısının boğazını keserek kaçan şahıs..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum