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Başkan Sandal: “Yurttaşımızın başımızın üstünde yeri var”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit uzaklıkta bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, “Açık ve net söylüyorum; hangi siyasi partiye oy verirse versin, yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:41
Başkan Sandal: “Yurttaşımızın başımızın üstünde yeri var”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit uzaklıkta bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, “Açık ve net söylüyorum; hangi siyasi partiye oy verirse versin, yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var” dedi.



Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesinde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi Cemevinde aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Sandal, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, “Aşure gününün dostluğa, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. Herkese eşit baktıklarını kaydeden Başkan Sandal, “Hiç kimse hiçbir şekilde inandığımız yoldan, o ahlaktan, o vicdandan, o yoldan bizi alıkoyabilme gücüne sahip değil. Harama bulaşmadan, vatandaşın bize ödediği vergiyi sağa sola israf etmeden, çocuklarımızın eğitimine, vatandaşımızın derdini çözmeye aktarırsak inancımızı yerine getirmiş sayılırız. Bizim öncelikli görevlerimizden biri bu. Herkese eşit bakmak. Kimseyi ötekileştirmemek. Kimseyi yok saymamak. İnsanların siyasal görüşlerinden kaynaklı olarak kimseyi başka bir kutba atmamak. Buradan açık ve net söylüyorum; hangi siyasi partiye oy verirse versin yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var. Biz bu bakış açısıyla insana insan gibi davranmazsak, bu bakış açısıyla hareket etmezsek, toplumsal barışı sağlama gücümüz elimizden alınmış olur” dedi.



“Başkasını ötelemek insana yakışmaz”


Yaşanan dini ve etnik çatışmaların topluma zarar verdiğini vurgulayan Başkan Sandal, şöyle devam etti: “Bizim üzerimize düşen, bunu bitirebilmek. Bunun çabasını gösterebilmek. Kim bu meselelere çok takılırsa, etnik kimliği üzerinden birini ötekileştirirse, inançsal kimliği üzerinden birini ötekileştirirse ve bunu sistematik olarak toplumun her tarafına yayarsa bilin ki orada ciddi bir ahlaksızlık, ciddi bir yolsuzluk ve ciddi bir hırsızlık vardır. Pisliklerini bu işle temizlemeye çalışıyorlardır. Yoksa bir vatandaşı inancından dolayı, siyasal görüşünden dolayı ötelemek insan olan insana yakışan bir durum değildir.”



“Bir kuruş vergiyi çarçur etmeyeceğiz”


Bayraklı halkının temel ihtiyaçlarına sahip çıkacaklarını belirten Başkan Sandal, şöyle konuştu: “Şuna emin olun; hiç kimse bu girdiğimiz doğru yoldan, yapacağımız işlerden bizi vazgeçiremez. Şerefim üzerine söz veriyorum ki, ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür tehditler savururlarsa savursunlar vatandaştan topladığımız her kuruş vergiyi, sağa sola çarçur etmeden, birilerine emanet etmeden Bayraklı’ya hizmet için kullanacağız. Bayraklı’nın çok sıkıntısı var. Bunlar da bütçe işi. Bütün derdimiz, gerekli bütün tasarrufları yapmak, yeni kaynaklar sağlamak ve bu kenti gerçekten yaşanır bir ortama kavuşturmak. Kentsel dönüşüm meselesinin sonuna kadar arkasında duracağız ama bunun için de bir zamana ihtiyaç var. Farklı modeller farklı işler olmuş bitmiş ama yeni bir yol bulmak lazım. Vatandaşın lehine bir yol bulmak lazım.”



Başkan Sandal konuşmaların ardından aşure duası edilirken, kazanda kaynatılan aşure yenildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:41
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