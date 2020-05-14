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Aktüel

Başkan Saklı, Efkar Dağı'na tırmanarak Seyir Tepesi yapılacak alanı inceledi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 20:16:29 -
Başkan Saklı, Efkar Dağı'na tırmanarak Seyir Tepesi yapılacak alanı inceledi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindekiler, 1400 rakımlı Efkar Dağı'nın zirvesine çıkarak Seyir Tepesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

İlçenin karşısında bulunan Efkar Dağı'nın zirvesine ellerinde Türk bayraklarıyla tırmanan Başkan Saklı ve belediyenin teknik heyeti, burada Seyir Tepesi'nin yapılacağı alanı inceledi.

Başkan Saklı, yaptığı açıklamada, Efkar Dağı'nın muhteşem bir doğa harikası olduğunu söyledi.

"Ülkemizin her tarafı güzel ama Şemdinli bir başka güzel. Bütün ülkemizin insanını Şemdinliye davet ediyorum." diyen Saklı, şöyle konuştu:

"Gelin Şemdinli'de gönlümüzün misafiri olun, kültürümüz gereği sizleri evimizde ağırlayalım. Huzur ve güzel şehrimizin Efkar Dağı'nın eteklerindeyiz. Buradan ilçemiz kuş bakışı net bir şekilde görünüyor. İnşallah yakında bu alanlarla ilgili halkımıza müjdeli haberleri vereceğiz. Burayı daha etkin ve güzel alanlara çevirerek halkımızın hizmetine sunacağız."

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