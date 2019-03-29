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Başkan Şahin’den personele veda

Görevini 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında yeni belediye başkanına devredecek olan Pendik Belediye Başkanı Dr.

29 Mart 2019 Cuma 16:22
Başkan Şahin’den personele veda

Görevini 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında yeni belediye başkanına devredecek olan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, düzenlenen veda programında “Arkamızda temiz bir on yıl ve çalışkan bir kadro bırakıyoruz” diyerek tüm personele teşekkür etti.


2009 yılından itibaren iki dönem üst üste seçilerek Pendik’e çok sayıda yatırım ve hizmet kazandıran Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla belediye personeline veda etti. Belediye başkanlığını hayat yolculuğundaki bir istasyona benzeten Başkan Şahin, “Bize bir emanet verildi. Cenabı Allah’a binlerce şükür olsun, bu yolculukta sizlerle beraber çok çalıştık, ter döktük; gurur duyacağımız pek çok işe imza attık. Belediye başkanlığına veda ederken ülkemize birçok alanda öncülük ettik, teknolojiden geri dönüşüme kadar birçok alanda ilkleri başardık. Sadece bugüne değil, yarına odaklı çalışarak gelecek için yatırım yaptık. Ancak yaptıklarımız içinde eğitim ve gençlerimiz için yaptıklarımızı hepsinden daha önemli buluyorum. Şimdi farklı mecralarda ülkemize hizmet etme vakti. Ülkemizin geleceği için hep birlikte çok çalışıp daha çok işler yapacağız” şeklinde konuştu.



“Her veda yeni bir başlangıçtır”


“Her veda yeni bir başlangıçtır” diyen Başkan Şahin, “Arkamızda temiz bir on yıl, çalışkan bir kadro bırakıyoruz. Bu ağır yükü benimle paylaşan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun” diyerek sözlerini noktaladı. Bundan sonra çalışmalarına sağlık yönetimi alanında üniversitede akademik kariyer yaparak devam edeceğini açıklayan Dr. Kenan Şahin, ardından tüm personelle helalleşti. Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, çiçek ve hediye takdimi yapılan programının sonunda tüm yönetim kadrosu ve personelle fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:22
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