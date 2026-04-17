Başkan Şahin'den net mesaj: Başka Afyonspor yok...

Afyonkarahisar’da AK Partili ilçe ve belde belediyeleri, şehrin en önemli değerlerinden biri olan Afyonspor için güç birliği yaptı. Bu hafta sonu İzmir deplasmanında oynanacak kritik Altay maçı öncesinde, AK Partili belediyeler hem oyunculara moral vermek hem de taraftarı yalnız bırakmamak adına geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

“BAŞKA AFYONSPOR YOK” ANLAYIŞIYLA TAM SAHA DESTEK

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin’in koordinasyonunda başlatılan çalışma ile "Başka Afyonspor Yok" sloganı etrafında kenetlenen belediyeler, takımı desteklemek isteyen taraftarlar için ulaşım engelini ortadan kaldırdı. İzmir’e gidecek taraftarlar için otobüs ve minibüs desteği sağlanırken, maç atmosferini güçlendirmek amacıyla pankart ve afiş çalışmaları da tamamlandı.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

Spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizen AK Parti İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Afyonspor taraftarının takımlarına olan tutkusunu her zaman takdirle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Şahin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde; "Afyonspor bizim ortak sevdamızdır. Takımımızın bu hafta İzmir’de çıkacağı zorlu mücadelede taraftarımızın desteğini arkasında hissetmesi çok önemli. Bu noktada belediyelerimizle el ele vererek ulaşım ve görsel destek sağladık. Afyonspor’umuza ve taraftarımıza olan desteğimiz artarak devam edecek." diyerek İfadelerine yer verdi.

DESTEK VEREN BELEDİYELER TEK YÜREK

İzmir deplasmanı için hazırlıklarını tamamlayan ve araç desteği sunan belediyeler arasında Erkmen Belediyesi, Akharım Belediyesi, Çobanlar Belediyesi, Bayat Belediyesi, Çayırbağ Belediyesi, Seydiler Belediyesi, Sandıklı Belediyesi,Emirdağ Belediyesi, Pazarağaç Belediyesi ve Gebeceler Belediyesi yer alırken Başkan Şahin, bu süreçte özveriyle çalışan başta bu isimler olmak üzere, araç ve lojistik destek sağlayan tüm AK Partili belediye başkanlarına teşekkür ederek Afyonspor’a başarılar diledi.