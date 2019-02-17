Başkan Şahin: "Tek yumruk olalım"

Atakum’da mahalle başkanları ve sandık görevlileriyle buluşan Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Atakum Belediye Başkan adayı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Her zaman vurguladığımız gibi ortak akıl ile hep birlikte çalışacağız, başaracağız" dedi.

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Atakum Belediye Başkan adayı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde mahalle başkanları ve sandık görevlileri ile bir araya geldi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy’un da katıldığı toplantıda Başkan Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Teşkilatları insan organizmasına benzeten Zihni Şahin, "Nasıl ağzımızla konuşuyor, burnumuzla kokluyoruz, ayaklarımızla yürüyoruz, yani bütün organlarımızla varsak, bir tek organımız olmadığında eksik durumuna düşüyoruz. Teşkilatlar da böyledir. AK Parti teşkilatı genel başkandan başlar mahalle başkanlıklarına kadar gider. Zincirin bir halkası koptuğunda aksaklıklar başlar. Sizler halkımızla iç içe olan en yakın teşkilat görevlilerimizsiniz. Yani sizler asılında bu hareketin isimsiz kahramanlarısınız. Büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. Bu işte gönüllü olanların ne maaşı var, ne başka türlü kazançları. Fedakarlık yapıyorsunuz. Teşkilat olarak bir ve beraber hareket etmeye devam etmeliyiz. Teşkilat yapımız çok güçlü. Yine de eksikliklerimiz varsa bunları söylemeden geri durmayalım. En büyük rakibimiz, kendimiziz. Tek yumruk olmak zorundayız. Bugüne kadar aldığımız tüm yansımalar olumlu. Yine de dur durak demeden seçimlerin sonuna kadar çalışmalıyız. Ara vermeden, birbirimize sıkı sıkıya sarılarak, kenetlenerek... Özellikle belediye meclisinde de güçlü olmalıyız. 5 yıl boyunca bu güzel ilçeye hizmet etmeyi davamız olarak belirledik. Meclis aritmetiği de lehimize olursa işte o zaman çok daha iyi, çok daha rahat bu güzel ilçeye hizmet etme imkanına kavuşuruz" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında ayrıca Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Azerbaycan Caddesi sakinleriyle bir araya geldi. Cadde üzerinde Engelsiz Dans ve Engelsiz Spor Kulübü ekibi, Başkan Şahin ve beraberindekileri dans gösterileriyle karşıladı.