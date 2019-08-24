Başkan Şahin salça kazanının başına geçti Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, salça yapan vatandaşları ziyaret ederek kazanı karıştırdı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, salça yapan vatandaşları ziyaret ederek kazanı karıştırdı.

Önceki dönem İl Genel Meclisi üyesi Hikmet Turhan ve ailesini ziyaret eden Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindeki üyeler, Turhan ve ailesine konuk olarak, salça kazanını karıştırdı ve kolaylıklar diledi.

Ev sahibi Turhan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti.

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