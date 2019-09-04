Başkan Şahin, MAKS tanıtım toplantısına katıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İzmir’de düzenlenen Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) Türkiye tanıtım toplantısında katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın bir araya gelerek başlattığı MAKS’ın Türkiye tanıtım toplantısı İzmir’de yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Engin Sarı ibrahim katıldı.

Tanıtım toplantısına katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Osmaneli halkına selamları olduğunu söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile de görüşen Başkan Şahin, "TBB’den projelerimize destek istedik. Eski Bilecik Valisi şu an Ağrı Valisi olan Süleyman Elban ile de görüşerek başkanlarla da değerlendirmelerde bulunduk" dedi.