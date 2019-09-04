Başkan Şahin futbolcularla bir araya geldi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcularıyla bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, futbolcu ve antrenörlerine başarılar diledi. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Altyapıdan gelen sporcularımız ve değerli hocalarımız ile 2019-2020 sezonunda da lige renk katmaya devam edeceğiz. Sporda örnek alt yapı kulübü olmayı sürdüreceğiz. Sporda tesisleşmeyi ve altyapıyı her türlü başarının üzerinde tutuyoruz. Bu yıl özellikle futbolda Fenerbahçe ve Altınordu kulüplerimizin destekleri ile alt yapıda kendimizi çok daha ileriye götüreceğiz. Sonuç ve şampiyonluk odaklı değil kalıcı altyapı ve başarılı sporcular yetiştirmek tercihimiz olacak” ifadelerine yer verdi