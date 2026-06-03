CENTCOM'dan İran açıklaması: Keşm Adası vuruldu, füzeler etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçleri ve müttefiklerine yönelik saldırı girişimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. CENTCOM, İran'ın fırlattığı çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini, İran'ın Keşm Adası'ndaki askeri unsurlara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırıların ardından yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin bölgedeki müttefiklerini korumak amacıyla harekete geçtiği belirtildi.

CENTCOM açıklamasında, "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve İHA'sını başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran'ın Keşm Adası'na meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

KUVEYT VE BAHREYN'E FIRLATILAN FÜZELER

Açıklamada, Kuveyt'i hedef alan iki İran füzesinin hedeflerine ulaşamadığı belirtilerek, füzelerin menzil dışında kalarak düştüğü veya havada parçalandığı kaydedildi.

Bahreyn'e yönelik saldırılarda ise İran tarafından fırlatılan üç füzenin ABD ve Bahreyn hava kuvvetleri tarafından imha edildiği bildirildi.

"İRAN İHA'LARINI DÜŞÜRDÜK"

CENTCOM ayrıca, İran'ın bölgeden geçen sivil denizcileri hedef aldığı öne sürülen üç adet tek yönlü saldırı İHA'sının da düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Amerikan kuvvetleri İran'ın Keşm Adası'ndaki bir askeri yer kontrol istasyonuna meşru müdafaa amaçlı saldırı gerçekleştirmiştir" denildi.

ABD ASKERLERİNE ZARAR GELMEDİ

Operasyonlar sırasında hiçbir ABD askerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, CENTCOM'un ateşkes sürecine rağmen İran kaynaklı tehditlere karşı teyakkuz halinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

İRAN'IN İDDİALARINA YANIT

CENTCOM tarafından yapılan ikinci açıklamada ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Bahreyn'deki ABD 5. Filo Karargahı ile bölgedeki bir ABD hava üssünü füze ve İHA'larla vurduğu yönündeki iddiaları reddedildi.

Açıklamada, "İran'ın Amerikan güçlerine yönelik tüm saldırıları başarısız olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Böylece bölgede İran ile ABD arasında son dönemde yükselen gerilim yeni bir boyut kazanırken, gözler Tahran'ın vereceği olası karşılığa çevrildi.