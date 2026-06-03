Gerilim petrolü vurdu! İran-ABD hattında tansiyon yükseliyor

Orta Doğu'da İran ile ABD arasında yeniden yükselen gerilim, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Taraflar arasında diplomatik temaslardan somut sonuç çıkmaması ve bölgedeki ateşkesin kırılganlığını koruması, enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı.

Çarşamba günü erken saatlerde işlem gören petrol kontratlarında dikkat çekici yükselişler kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatı 1,05 dolar artarak 97,05 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise 1,01 dolarlık artışla 94,77 dolardan işlem gördü. Her iki gösterge de önceki seansta son bir haftanın en yüksek seviyesinde kapanmıştı.

Piyasalar, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeni bir çatışma riskine dönüşmesinden endişe duyuyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının üzerinden üç aydan fazla zaman geçmesine rağmen bölgede kalıcı bir çözüm sağlanamazken, yürürlükteki ateşkes de hassasiyetini koruyor.

PETROL STOKLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Fiyatları destekleyen bir diğer gelişme ise ABD ham petrol stoklarındaki gerileme oldu. Piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırdığı bilgilere göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta üst üste yedinci kez azaldı.

29 Mayıs'ta sona eren haftada ham petrol stoklarının 6,8 milyon varil gerilediği bildirildi. Bu durum, yaz sezonu öncesinde talebin güçlü seyrettiğine işaret ederken, arz tarafındaki sıkışıklık endişelerini de artırdı.

GÖZLER RESMİ VERİLERDE

Piyasalar şimdi ABD hükümeti tarafından açıklanacak resmi stok verilerine odaklandı. Enerji piyasalarının yakından takip ettiği verilerin çarşamba günü ABD saatiyle 10.30'da açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin sürebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.