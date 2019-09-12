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Başkan Sabırlı’dan 12 Eylül darbe mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 12 Eylül 1980darbesinin 39’uncu yıldönümü nedeniyleyazılı mesaj yayımladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:05
Başkan Sabırlı’dan 12 Eylül darbe mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 12 Eylül 1980darbesinin 39’uncu yıldönümü nedeniyleyazılı mesaj yayımladı.


Başkan Sabırlı mesajında, "Darbeler, gelişmekte olan ülkeleri, hedeflerinden alıkoymak için iç ve dış mihraklar tarafından tertiplenen kirli tezgahlardır. Geçmişte askeri darbelerle sık sık demokrasisi sekteye uğrayan ülkemiz, AK Parti dönemiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan cesur adımlarıyla bu makus talihini yenmiş ve tarihin seyrini değiştirmiştir" dedi.



"Şiddetle kınıyorum"


39 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbenin yaşandığı anımsatan Başkan Sabırlı, "Darbe sürecinde, yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti. 12 Eylül sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmişti. Yıllarca evlatlarını arayan onları yaşlı gözlerle bekleyen karanlığın başlangıcı olan 12 Eylül 1980 darbesini şehit ailesi olarak şiddetle kınıyorum diye konuştu.


12 Eylül askeri darbesinin ve yaşattığı olumsuz tablonun ve acı tecrübelerin, yeni nesillere mutlaka aktarılması gerekliliğinin de önemine vurgu yapan Başkan Sabırlı, "Seyyit Ahmed Arvasi’nin dediği gibi ‘Emperyalizmin ülkemizi din ve mezhep kılığındaki sızma faaliyetlerine karşı uyanık olunmalıdır. Allah bir daha bu millete; 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları bu millete yaşatmasın’. Demokrasimiz uğruna ülkemiz uğruna şehit olanları saygı ve rahmetle anıyor 39 yıl önceki karanlık geceyi sergileyenleri şiddetle kınıyorum rabbim bu ülkenin başına Bir daha o karanlık günleri yaşatmasın yaşasın demokrasi yaşasın kardeşlik" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:05
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