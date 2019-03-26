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Başkan Revi, Bakan Soylu ve AK Parti’lilerle ilgili seviyesiz paylaşımlara tepki gösterdi

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti’li siyasetçilerle ilgili yapılan seviyesiz paylaşımlara tepki gösterdi.

26 Mart 2019 Salı 17:42
Başkan Revi, Bakan Soylu ve AK Parti’lilerle ilgili seviyesiz paylaşımlara tepki gösterdi

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti’li siyasetçilerle ilgili yapılan seviyesiz paylaşımlara tepki gösterdi.


Söz konusu paylaşımların insani ve vicdani olmadığını, siyasi ahlaka uymadığını ifade eden AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, "Kendisini siyasetçi sanan, kendisini toplumun her daim önünde gören, halkımızın iradesine saygı göstermeyip verdiği oyu her daim küçümseyen, halkımıza hakaret etmeyi kendisine şiar edinen siyaset sahnesinden çekilmek üzere olan bir grup maalesef hakaret etmeyi de büyük bir meziyet olarak görmektedir" dedi.



"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bakan olmaktan, milletvekili olmaktan öte şehrimizin evladıdır, hemşehrimizdir"


Siyasetin biraz da nezaket sanatı olduğunu vurgulayan Başkan Revi, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bakan olmaktan, milletvekili olmaktan öte şehrimizin evladıdır, hemşehrimizdir. Terörle ilgili verdiği mücadeleden dolayı, terörden canı yanan partili partisiz herkesin gönlünde yer edinen İçişleri Bakanımız, hemşehrimiz, şehrimizin evladı Süleyman Soylu bakanımız ile ilgili sosyyan bu şahsiyetleri ve onlara destek olanları şiddetle ve esefle kınıyoruz. Sandığa gitmemize şuradal medya hesaplarınıdan fütursuzca hakaret eden, sosyal medyayı sadece kin ve nefretlerini ortaya koymak için kullanan ve Trabzon’da hiçbir şekilde karşılığı bulunmayan, sayılı günler kala acziyetlerini ortaya koyan ve sandıktan başarısızlıkla çıkacaklarını görenler; maalesef partililerimizi, hemşehrilerimizi tahrik etmek için her türlü yola başvurmaya başlamışlardır" diye konuştu.


Sosyal medyadan seviyesiz siyaset yapanların her zaman kaybetme korkusu yaşadıklarını belirten Başkan Revi "Korkmayın; iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar yaptıklarımızı 1 Nisan’dan itibaren yerelde de AK kadrolarla yapmaya devam edeceğiz. Bizler, memlekete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen bir siyasi anlayışa sahibiz. Belediye işi bizim işimizdir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:42
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