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Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması planlanan Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 07:07:15 -
Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması planlanan Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu.


Başkan Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Bayburt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk ile birlikte çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması planlanan Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu. Uygulanacak olan projenin değerlendirildiği incelemelerde Başkan Pekmezci’ye Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu, Park ve Bahçeler Müdür V. Kasım Şener ve ilgili teknik personel eşlik etti.

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