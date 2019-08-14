Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi dokusuna uygun hale getireceğiz”

Melikgazi Belediyesi’nin tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarla, Ağırnas Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarına başlandı.

Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan bölgede altyapı kurumları ile görüşmeler yapılarak doğalgaz, elektrik, temiz su, pis su ve telefon hatlarının yenilenmesi için kurumların eş zamanlı olarak çalışma başlattığını açıklayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ağırnas Mahallesi Mustafa Gökşen Yücel ve Kurtuluş 1. Sokaklarda altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Artık kullanılmaz hale gelen içme suyu ve kanalizasyon boru hatları yenilenmiş olup bunun yanı sıra yağmur suyu toplama hattı eklenmiştir. Elektrik ve telefon kabloları ise yenilenerek yerin altına alınmaktadır. Proje kapsamında 1.4 kilometre uzunluğunda 2 sokakta altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, üst yapı çalışmalarını yapacağız. Arnavut kaldırım taşları uygulayacağımız sokaklar ile bölgeye tarihi dokuya uygun bir görünüm kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Alt yapı çalışmaları bittikten sonra turizme kazandırılması planlanan Ağırnas Mahallesinde üst yapı çalışmaları da yapılarak çevre ve sokak sağlıklaştırma projesi yapılması planlanıyor.